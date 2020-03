Et sinn de fixen an awer och de mobille Reseau, déi concernéiert sinn.

Et hätt ee genuch Kapazitéiten, esou d'Post, déi och erkläert, datt een d'Reseaue permanent am Aen hält.

Wat d'Appeller ugeet, hätt een hei eng Augmentatioun vun 80 Prozent notéiert. Bei den SMSen ass et eng Hausse vun 20 Prozent. Wat den Internet ugeet, ass et 30 Prozent méi Trafic. Dat begrënnt d'Post domadder, datt ebe méi Leit vun doheem aus schaffen. Virun allem hätt ee méi Consommatioun gehat, wéi d'Regierung intervenéiert ass. D'Leit hu groussen Interessi gewisen an dat mierkt een an den Zuelen.

Bei den E-Mailen hätt een esou eng grouss Consommatioun notéiert, datt et eventuell zu Delaie beim Schécken a Kréie vun E-Maile ka kommen.

Post TV, do gouf et eng Augmentatioun vun 30 Prozent vun der Consommatioun.

Ma net nëmmen d'Leit gräife méi op d'Zerwisser zeréck, och déi Onéierlech. Et hätt een an de leschten Deeg méi Cyberattacke bemierkt. Och hei bleiwen d'Experten um Ball.

Offiziellt Schreiwes

COVID-19 : Face à une forte augmentation du trafic, le réseau POST reste stable

(19.03.2020)

Suite aux mesures adoptées par le gouvernement pour freiner la propagation du virus COVID-19, POST observe une augmentation du trafic sur les réseaux fixe et mobile.

Le réseau national de POST et ses connexions internationales disposent aujourd’hui des capacités nécessaires pour absorber l’augmentation du trafic. En effet, les équipes de POST Luxembourg surveillent en permanence les réseaux et augmentent, le cas échéant, les capacités pour maintenir une marge de sécurité et pour assurer une connectivité optimale.

Sur les réseaux de POST, la plus forte augmentation du trafic concerne les appels téléphoniques. Tant sur le réseau fixe que sur le réseau mobile, le nombre d’appels a augmenté de plus de 80% tandis que le trafic SMS a augmenté de 20%.

POST constate une augmentation moyenne du trafic Internet d’environ 30% en raison du nombre important de personnes ayant recours au télétravail et de l’utilisation accrue des réseaux sociaux et des services de Streaming.

Lors de transmission en direct des interventions du gouvernement, le trafic sur les réseaux fixes et mobiles augmente jusqu’à 70%, sans pour autant atteindre les limites de capacité.

Le trafic Email a fortement augmenté ce qui peut provoquer des délais de transmission qui trouvent leur origine non pas dans la capacité des réseaux mais en général dans la saturation des serveurs qui gèrent l’envoi et la réception des mails.

L’utilisation de PostTV a augmenté de près de 30%.

Par ailleurs, les cyber-attaques de type DDOS et autres sont en forte augmentation. Les spécialistes de POST en matière de cyber-sécurité sont mobilisés pour surveiller les réseaux et le cas échéant intervenir. POST recommande une vigilance accrue à tous ses clients particuliers et propose un accompagnement aux clients professionnels par son service CyberForce.