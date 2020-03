Au vu de la situation actuelle, le Bureau des passeports, visas et légalisations (BPVL) suspend avec effet immédiat: L’émission de visas de courte durée (visas C) et l’émission de visas de longue durée (visas D) ainsi que l’émission de visas en représentation par d’autres pays.

Le traitement des engagements de prise en charge en vue d’une demande de visa.

L’émission de passeports et titres de voyage. Sont exemptées de cette mesure les demandes urgentes qui seront soumises à l’approbation préalable du BPVL. Pendant la durée d’application de cette mesure, aucune demande de passeport ne sera recevable auprès des communes luxembourgeoises. Le service des légalisations continue de fonctionner en mode restreint. À cette fin, un guichet du BPVL sera ouvert de 8 h 30 à 12 heures. Le public est prié de ne se rendre au guichet BPVL que pour les demandes de légalisation urgentes. L’accueil téléphonique est actuellement limité à la plage horaire de 13 à 16 heures. Le délai de traitement des légalisations et apostilles est porté à 5 jours ouvrables. Les demandes de légalisation/apostille enregistrées en ligne et soumises par courrier seront retournées par courrier aux frais du BPVL dans les meilleurs délais: https://guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete/certificat-casier-judiciaire/certificat-copie/legalisation-actes.html. Ces mesures s’appliqueront pour une durée initiale de 30 jours et pourront, le cas échéant, être reconduites à l’expiration de ce délai. Pour toutes questions: service.passeports@mae.etat.lu

service.visas@mae.etat.lu

service.legalisation@mae.etat.lu Tél.: (+352) 247-88300 (de 13 à 16 heures)