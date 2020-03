D'Patiente kréien eng E-Mail an SMS fir hire Rendez-vous ze confirméieren, a kréien da genee Instruktioune matgedeelt fir sech connectéieren.

Vun e Freideg u kënnen d'Dokteren an d'Mataarbechter vun den Hôpitaux Robert Schuman Leit via Téléconsultatiounen en Charge huelen, dat deelt de Spidolsgrupp an engem Communiqué mat.

PDF: Schreiwes Hôpitaux Robert Schuman

D'Patienten kréien eng E-Mail an SMS fir hire Rendez-vous ze confirméieren, a kréien da genee Instruktioune matgedeelt fir sech connectéieren. Leit déi keen Internetzougang hunn, kënnen nach ëmmer via Telefon mam medezinesche Personal Kontakt ophuelen a sech austauschen.

Patienten, déi sech d'Fro stellen op se an d'Urgence kommen sollen oder net, si gebiede fir d'éischt d'Informatiounen um Internetsite vun den Hôpitaux Robert Schuman ze consultéieren. Hei fënnt een och de Kontakt vum der Hotline vum Gesondheetsministère, deen d'Leit an déi richteg Filièren orientéiert. Vun Enn der Woch funktionéiert och eng Téléconsulatioun.