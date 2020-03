D'Gesondheetskeess iwwerhëlt vun elo un Teleconsultatioune vun Hiewanen. An och an de Spideeler goufen et verschidden Upassungen un di nei Situatioun.

