Opgrond vun der Entwécklung vun der Situatioun sinn all d'Reesen am Kader vun der Schoul direkt a bis op Weideres annuléiert.

Dat schreiwen den Éducatiounsminister an d'Gesondheetsministesch an hirer gemeinsamer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierte Martine Hansen a Jean-Marie Halsdorf.

De Claude Meisch an d'Paulette Lenert preziséieren nach, dass et keng generell Äntwert gëtt op d'finanziell Froen am Zesummenhank mat sou enger Rees-Annulatioun. Dat misst an all Fall dem Kontrakt no tëscht Organisateur a Prestataire gekuckt ginn.