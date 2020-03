Nom Regierungsrot informéieren de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert iwwert déi neisten Entwécklungen.

Dat op enger Pressekonferenz um 14 Auer, déi mir live um op RTL Télé Lëtzebuerg, op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu iwwerdroen.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.

En date du 20 mars à 13 heures, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, informera la presse des travaux du Conseil de gouvernement qui se réunit en ce même jour et fera le point sur la situation face au COVID-19.