De Bistum deelt mat, datt elo all d'Massen ofgesot sinn, dat bis den 30. Abrëll. Nieft den Hochzäiten an d'Kanddafe sinn och elo d'Kommunioune betraff.

De Coronavirus suergt fir grouss Repercussiounen op de Kalenner vun der kathoulescher Kierch. D'Masse si bis op d'mannst den 30. Abrëll ofgesot. Dat bedeit, datt och keng Ouschterfeierlechkeeten a Presenz vun de Gleewegen an de Kierche sinn. Och dierfen d'Kanner net klibbere goen.

D'Paschtéier sollen zäitno iwwert déi konkret Modalitéiten an hire Poren informéieren.

De Bistum stellt zum Beispill e Livestream aus der Kathedral zur Verfügung. D'Radiosmass kann ee weider aus der Kierch vu Brouch um 11 Auer um zweeten RTL suivéieren an och d'Ouschtermass gëtt iwwert dëse Wee op Ouschtersonndeg, den 12. Abrëll um 10.30 Auer iwwerdroen.

D'Kommuniounen a Firmunge sinn elo mol bis Enn Mee also bis Péngschte verréckelt. Nei Datumer kéinte réischt nom Enn vun der Corona-Kris fixéiert ginn.

Et bleift och derbäi, datt Kanddafen, Hochzäiten an Trauerzeremonien no hanne geréckelt musse ginn. Begriefnesser kënnen nëmmen en toute intimité ofgehale ginn.

D'Diere vun de Kierchen an de Kapelle bleiwen awer op.

D'Muttergottesoktav, déi vum 2. bis de 17. Mee ass, kann nëmme mat enger limitéierter Zuel vu Leit, déi effektiv physesch present sinn, ofgehale ginn. Eng Iwwerdroung aus der Kathedral ass geplangt. Och iwwert den RTL.lu

Zousätzlech Informatioune sollen nokommen, wa méi gewosst ass.

D'Prëssessioun bei d'Muttergottes vu Fatima zu Wolz gëtt dogéint ganz annuléiert.

Fir d'Sprangprëssessioun op Péngschtdënschdeg ass nach keng Decisioun gefall.

PRESSECOMMUNIQUE