De President vun der Federatioun vun den Entrepreneure Roland Kuhn huet e Freideg am RTL-Interview iwwer de Congé Collectif am August geschwat.

Roland Kuhn, Extrait 1

Et wär eng richteg Decisioun, dass d'Chantiere vun e Freideg vu 17 Auer u mussen zou sinn, seet de Roland Kuhn, d'Konsequenze fir de Bausecteur wären awer grav an et géife grouss Retarden entstoen. Déi misst een dann am Summer nees kënnen ophuelen.

Roland Kuhn, Extrait 2

D'Federatioun fuerdert och, dass d'Betriber am Kader vum Chômage partiel séier rembourséiert ginn. Et géif nämlech Betriber ginn, déi elo scho Liquiditéitsproblemer hätten.

Iwwerdeems mécht de Roland Kuhn den Appell, dass op d'mannst bis den 20. Abrëll keng Bauprojete méi ëffentlech ausgeschriwwe solle ginn.

OGBL begréisst Fermeture vu Schantercher

D'Chantieren an den Transport wären eng ganz grouss Gefor fir d'Leit, déi am Bausecteur schaffen. Dofir begréisst den OGBL d'Fermeture vun alle Schantercher e Freideg vu 17 Auer un.

Keen Chantier heescht awer och keng Aarbecht, an deemno Chômage partiel. D'Leit kréie just nach 80 Prozent vun hirer Paien. Den Jean-Luc Matteis vum OGBL fuerdert dofir, dass dës Abouss staatlech rembourséiert gëtt, dass d'Leit hire Salairen also ganz kréien.

D'Gewerkschaft mécht och ganz kloer den Appell a Richtung Patronat, d'Retarden,déi duerch dës sanitär Krise entstane sinn, net um Bockel vun den Salariéen ze kompenséieren.

De Jean-Luc Matteis ass der Meenung, dass d'Delaie vu Chantieren, sief et privat oder staatlech, elo missten agefruer ginn.

Den Ament wär et nach ze fréi fir driwwer nozedenken de Congé Collectif ze verleeën. Zesumme mam Patronat wéilt een eng pragmatesch Léisung ustriewen. Den OGBL wëll ofwaarde wéi d'Krise sech entwéckelt.