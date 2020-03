Dat well duerch de Coronavirus net méi genuch Leit an de concernéierte Wierker schaffen.

D'Aktivitéite vun Arcelor Mittal um Site um Belval, Déifferdeng a Rodange ginn iwwert déi nächsten Deeg progressiv erofgefuer, esou datt een op eng komplett Ënnerbriechung vun den Aktivitéiten histeiert, heescht et an engem Schreiwes vum Stolproduzent.

D'Aussetze géif da 7 Deeg laang daueren. Dat well duerch de Coronavirus net méi genuch Leit an de concernéierte Wierker schaffen. Déi Leit, déi elo schonns kënne vun doheem schaffen, goufen och op den Télétravail gesat.

Fir déi aner Aarbechter, déi iwwert d'Grenz kommen, gouf ee Certificat ausgestallt.

Pour répondre à l'épidémie de coronavirus au Luxembourg, ArcelorMittal Luxembourg a mis en place sur ses sites industriels et administratifs toutes les mesures de précaution suggérées par l'OMS et le gouvernement du Luxembourg.

Ces derniers jours, des mesures d'urgence drastiques ont été prises par les gouvernements du Luxembourg, de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. Nos activités industrielles et administratives basées au Luxembourg dépendent fortement des employés frontaliers. Compte tenu des recommandations de confinement, nous avons mis en place le télétravail pour nos salariés administratifs et organisé des certificats de déplacement pour les salariés frontaliers afin d'assurer la poursuite de la production industrielle.

Récemment, le nombre de demandes d'auto-isolement par nos sous-traitants et notre personnel industriel clé a réduit la main-d'œuvre disponible en dessous du minimum critique pour poursuivre les activités de production en toute sécurité.

En conséquence, ArcelorMittal Luxembourg a décidé de réduire progressivement les activités industrielles de ses sites luxembourgeois de Belval, Differdange et Rodange jusqu'à une suspension totale, dans le respect des procédures garantissant la sécurité des personnes et des équipements.

À partir du 20 mars, les installations fermeront progressivement jusqu'à la suspension complète de l'activité de production. Au stade actuel, la suspension d'activité de chaque installation est prévue pour une durée de 7 jours.

Les expéditions résiduelles de produits finis seront effectuées au mieux des effectifs disponibles et dans les conditions sanitaires les plus strictes possibles, afin de répondre aux besoins du marché et de nos clients.

Le personnel concerné sera mis en chômage partiel pendant la période de suspension d'activité. Chaque collaborateur est invité à respecter scrupuleusement les consignes de confinement émises par les pouvoirs publics et à mettre en œuvre les mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires.

ArcelorMittal au Luxembourg prend très au sérieux les risques associés à l'épidémie de coronavirus. La priorité absolue d'ArcelorMittal est d'assurer la santé et la sécurité de ses employés et sous-traitants sur nos sites industriels et administratifs.

Dans cette situation difficile et extraordinaire, ArcelorMittal au Luxembourg reste vigilant sur l'évolution de la situation pour permettre une reprise rapide de la production et servir les intérêts de toutes nos parties prenantes, y compris notre personnel, nos clients et les communautés auprès desquelles nous opérons.