An den Apdikte goufen an de leschten Deeg och déi néideg Precautioune getraff, fir d'Mataarbechter an d'Clienten ze schützen.

Wärend der Corona-Kris mussen d’Apdikten op hunn. Dowéinst war den Aarbechtspensum vum Personal an de leschte Wochen héich. Bei verschiddene Medikamenter ewéi dem Paracetamol war d’Nofro grouss. Fir d’Mataarbechter an d’Clienten nach besser ze protegéieren, huelen d’Apdikten dann och hir Precautiounen.

De Verkaf vu Paracetamol ass an de leschte Wochen hei am Land staark geklommen. E Grond dofir war d’Warnung vun der Weltgesondheetsorganisatioun virum Ibuprofen, deen de Krankheetsverlaf bei Leit, déi de Coronavirus hunn, soll negativ beaflossen. Dës Warnung gouf awer en Donneschdeg nees zréckgezunn. A verschiddenen Apdikte kéint et an Zukunft beim Paracetamol zu Enkpäss kommen.

Wei et heescht, wieren d’Stocke vu Medikamenter fir héichrisiko Patienten assuréiert. Rezent gouf et besonnesch eng grouss Nofro no Vitamin C. Dowéinst hätt ee Schwieregkeete gehat, de Produit ze kréien. Och d’Nofro vu Féiwerthermometer, Desinfektiounsmëttel a Maske wier héich gewiescht. Doropshi gouf de Rappell gemaach, datt déi Masken, déi verkaaft ginn, konform sinn.

Fir d’Personal virun engem méiglechen Ustieche mam Coronavirus ze protegéieren, huelen d’Apdikten hir Precautiounen. Zum Beispill beroden d’Mataarbechter mat Masken an d’Cliente sollen ee Sécherheetsofstand vun 2 Meter halen. Donieft wäerten an Zukunft och Wänn aus Plexisglas an den Apdikten opgestallt ginn. Fir eng Quarantän vun den Apdikten ze evitéieren, gëtt aktuell just een Deel vum Personal agesat.

An de leschte Woche war den Undrang vun de Clientë grouss. Zënter kuerzem hätt sech d’Situatioun awer berouegt, huet et weider geheescht.