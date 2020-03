Bis den 30. Abrëll (op d'mannst) gi weiderhi keng Masse gehalen. Do ginn et keng Ausnamen, natierlech och net fir d'Ouschteren.

No deene verschiddene Moossnamen déi d'Regierung geholl huet fir de Coronavirus an de Grëff ze kréien, huet och déi kathoulesch Kierch weider Adaptatioune missten decidéieren, déi se e Freideg an engem Schreiwes matgedeelt huet. Dafen, Kommuniounen, Firmungen, Bestietnisser an och Begriefnisser, d'Oktav an d'Pressessioun bei d'Muttergottes vu Fatima zu Wolz...iwwerall ass alles anescht wéi soss.

Adaptatiounen kathoulesch Kierch - Rep. Dany Rasqué

Fir déi Feierlechkeete stellt de Bistum e Livestream aus der Kathedral zur Verfügung a bis Ouschteren, dat heescht bis den 12. Abrëll kënnt d'Radiosmass aus der Kierch vu Brouch.

Op Karfreideg a Karsamschdeg mussen d'Kanner dëst Joer och op d'Klibbere verzichten.

D'Beicht ofleeën, ass dogéint méiglech, allerdéngs ausserhalb vum Beichtstull an nëmme wann een déi néideg Hygiènesmesure respektéiert.

Dann deelt de Bistum mat, datt och d'Kommuniounen an d'Firmunge musse verluecht ginn. Op wéini kann een nach net soen, dat gëtt eréischt festgeluecht, wann d'Coronakris iwwerstanen ass.

An den nächste Woche gëtt kee gedeeft a kee bestuet. Begriefnisser sinn am ganz enke Familljekrees um Kierfecht, eng Mass kann dono net gehale ginn an et muss och op d'Wäiwaasser verzicht ginn.

Op d'mannst esou laang wéi keng Schoul gehale gëtt sinn d'Aktivitéite vun der Katechees fir Kanner a Jonker gestoppt. Fir d'Titulairen an och fir d'Eltere steet awer Material um Internet, op cate.lu zur Verfügung, dat gëtt permanent aktualiséiert.

D'Poersekretariater si fir de Public zou, mä Leit déi séilesche Bäistand brauchen, ginn natierlech net am Stach gelooss.

D'Muttergottesoktav ass, allerdéngs méi limitéiert wéi soss AN ouni physesch Presenz vun de Gleewegen. Par conter ass eng Iwwerdroung aus der Kathedral an och op rtl.lu geplangt.

D'Pressessioun bei d'Muttergottes vu Fatima zu Wolz, déi den 21. Mee sollt sinn ass ganz ofgesot an d'Situatioun ronderëm d'Iechternacher Sprangprëssessioun ass ongewëss. Déi ass jo all Joer op Päischtdënschdeg, do muss méi spéit eng Decisioun zesumme mat de Gesondheetsautoritéite geholl ginn.