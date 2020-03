Fir vill Leit gëtt et enk mat de Finanzen, virun allem well ee mam Chômage partiel just 80% vun der Pai kritt.

Dobäi kënnt, dass am Stot jo lo jiddwereen doheem ass, och d'Kanner, déi net a Crèchen oder Kantinnen iessen. Och an dësen Zäiten funktionéieren awer d'Epiceries sociales fir déi Mënschen, déi net déi néideg Moyenen hunn, fir an den normale Supermarchéen anzekafen. D'Croix Rouge geréiert 8 där Epicerien, d'Caritas 4. Vun der Spënnchen-Asbl a Supermarchéë gi si beliwwert.