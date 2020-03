E Samschdeg de Mëtteg goufen et déi nei Zuele vu Coronafäll am Grand-Duché.

3 weider Persounen sinn um Coronavirus hei zu Lëtzebuerg gestuerwen. Dat sinn déi neisten Zuelen vum Gesondheetsministère.

Domadder hunn am Ganzen 8 Persounen de Virus net iwwerlieft. Mëttlerweil ginn 670 Infizéierter hei am Land gemellt. 26 Persoune leien am Spidol, 3 brauchen intensiv Soinen.