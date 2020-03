Bedéngt duerch déi aktuell Situatioun huet RTL Lëtzebuerg decidéiert d'Programmer vu sengen zwee Senderen z'adaptéieren.

RTL TÉLÉ LËTZEBUERG | NEWS

Fir beschtméiglechst a séier z'informéieren, ass vun e Méinden un "RTL Télé Lëtzebuerg" e rengen Noriichten- & Informatiounssender. Vun 6.00 Auer un bis 18.30 Auer gëtt de "Radio Web TV" (méindes bis sonndes) gewisen. Um 19.00 Auer start wéi gewinnt "de Magazin" (méindes bis donneschdes) mat aktuellen Themen a freides de "Live Planet People". Uschléissend kennt all Dag "De Journal" bis 20.00 Auer.

RTL ZWEE | ENTERTAINMENT

Den 2. Kanal "RTL ZWEE » wäert déi nächst Woche fir Divertissement an Oflenkung suergen. Op dësem Sender gëtt ënnert anerem de "Famillenduell" (nei Staffel a féier Episoden), "Pisa", "DNA", verschidde RTL Sitcoms & Serien, Films made in Luxembourg, Filmer fir Kanner, "Tirlitvi", "Musekbox", a villes méi diffuséiert. Vun 19.00 bis 20.00 Auer komme wéi gewinnt d'Noriichten an Informatiounen mam "de Magazin" a "de Journal".

De provisoreschen TV-Programm gëtt vun e Méinden un diffuséiert.

[PDF] De provisoreschen TV-Programm am Iwwerbléck