Um 3 Auer e Sonnedeg de Mëtteg huet d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert op engem Point Presse iwwer d'Aarbechten, déi den Ament hei am Land am Kader vun der aktueller sanitärer Krise lafen, informéiert. An de leschte 24 Stonne gouf et kee weidere Stierffall.

37 Persoune sinn den Ament wéinst dem Covid19 hospitaliséiert, dovunner 3 a Soin intesiv. Bis ewell mellt d'Santé 798 infizéiert Persounen, eng 10 Leit wieren nees geheelt.

Da mellt d'Santé, dass d'Struktur zu Colpech prett wier, fir Patienten opzehuelen. Ma och den Domaine Thermal zu Munneref kéint bannent 4 Deeg operationell ginn, esou d'Ministesch.

Och an der Luxexpo gouf eng Struktur fir de Soin avancé preparéiert, dës soll e Méindeg de Mëtten opgoen. D'Rockhal an d'Däichhal sollen dann och operationell gemaach ginn.

Däichhal zu Ettelbréck / © Domingos Oliveira

Et wier wichteg, dass grouss Strukturen en place wieren, betount d'Ministesch Paulette Lenert.

D'Santé mëscht da vun der nächster Woch un iwwert eng App de geneeë Suivi vun all eenzele Patient, vum Test iwwer d'Behandlung.

De gréissten Defi ass weiderhin, d'Courb vun den Infizéierten esou flaach wéi méiglech ze halen. Et war dann de Mëtten nach emol de Message vun der Gesondheetsministesch: "Bleift doheem!". An virun allem solle Situatioune verhënnert ginn, wou een sech ustieche kéint, wéi zum Beispill wann vill Mënschen op enger Plaz zesumme kommen. Et misst awer och gesot ginn, dass sech d'Leit bis ewell gutt un d'Consignen halen.