Dëse Weekend hätt eigentlech de Relais pour la vie solle sinn. En Dag wou besonnesch un d'Kriibspatiente geduecht gëtt.

Kriibspatiente gëllen zu de Risikogruppen, dat duerch ee schwaacht Immunsystem. D'Lucienne Thommes, Direktesch vun der Fondation Cancer, sot, datt een esou gutt et geet all d'Servicer géif weiderféieren. Esou géifen d'Psychologen iwwer Telefon zur Verfügung stoen.

An de Spideeler goufe speziell Sécherheetsmesure getraff fir Patienten, déi an en Traitement kommen, esou de Bernd Hoffmann, Member vun der Fleegedirektioun vum CHdN.

Och hei gëllt et sech un d'Consignen ze halen an esou gutt et geet Doheem ze bleiwen.

Weider Informatioune fënnt een ënnert: www.cancer.lu