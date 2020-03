Den Isolement liewen, eleng an der Famill, mä virun allem op sech selwer oppassen a Struktur a säin Dagesoflaf bréngen.

Dat geet eng Zäit laang vun eleng, mä besser ass, dass ee sech an dësen exzeptionellen Zäiten vum veruerdneten Doheem-Bleiwen e puer Reegelen gëtt, fir datt engem de Plaffong net op de Kapp fält.

De CEPAS zesumme mam Educatiounsministère gëtt duerfir eng Partie Tuyauen, wéi den Isolement ze geréieren a besser ze liewen ass. Dozou gehéiert primär, emol net alles ze liesen, wat op de soziale Reseaue verbreet gëtt a seng deeglech Info-Zäit ze limitéieren.

Am beschte wier et och, wann een dem Dag eng Struktur mécht a wann e Planning mat alle Familljememberen opgestallt gëtt, wie wéi eng Chargen am Stot iwwerhëlt.

Och d'Eraustrëppelegoen, d'Amenter vum Spillen an d'Telefons-Appeller sollen zäitlech fixéiert ginn.

Da gëllen och d'Reegelen, fir aktiv ze bleiwen an no sech ze kucken, dozou gehéiert, datt een den Dag net verschléift, mä zu fixen Zäiten op steet, datt ee physesch aktiv bleift, Sport eleng mécht, an d'Natur geet an net den Dag am Pyjama verbréngt, mä sech behëlt wéi an Net-Krisen-Perioden.

Sozial connectéiert bleiwen ass en aneren Tuyau, dat heescht via Telefon oder online a Kontakt mat Familljen a Frënn bleiwen a sech solidaresch engagéieren, andeems ee fir eeler an ufälleg Leit zum Beispill akafe geet.

Als normal sollt een acceptéieren, wann een och alt zäitweis besuergt ass oder Angscht huet. Op kee Fall sollt ee sech schëlleg spieren, wann ee säi Planning an Dagespensum net erleedegt kritt.

Soubal sech Leit am Isolement awer depasséiert spieren, gëllt et op dës Zeechen ze lauschteren an Hëllef ze froen.

Ulaf-Plazen, wou ee gehollef kritt, sinn de Kanner a Jugendtelefon 116 111, den Elterentelefon 26 56 05 55 oder SOS Détresse 45 45 45. Eng weider Méiglechkeet ass d'Helpline Schoul doheem vun der Education national 8002 90 90.

Offiziellt Schreiwes

Campagne de sensibilisation @HOME: des gestes simples pour mieux vivre l'isolement (23.03.2020)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Le Luxembourg vit, depuis quelques jours et comme le reste du monde, une situation dramatique due à l'épidémie du coronavirus Covid-19. Afin de limiter au maximum la propagation du virus, le gouvernement a demandé à la population de se confiner chez elle.

Cette mesure aura un impact sur la vie des familles dorénavant contraintes de vivre la plupart du temps ensemble dans un espace restreint. Cette situation a une influence sur les activités des enfants, les relations entre enfants, les relations entre enfants et parents et sur le bien-être en général. En effet, vivre les uns avec les autres pendant 24 heures sur 24 sans possibilité de s'isoler ou de rencontrer d'autres personnes est une nouvelle expérience qui demande à tous flexibilité mentale, adaptabilité accrue et résilience.

Dans ce contexte, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CePAS) lancent une campagne de sensibilisation sur le bien-être en isolement et plus précisément sur les gestes simples à adopter au quotidien. La campagne s'adresse au grand public et plus particulièrement aux familles, parents, enfants et jeunes. Elle comprend des articles sur différents aspects de la vie en isolement social, tels l'organisation de la journée, l'éducation des enfants, la promotion de la santé mentale, la prévention des risques et de la violence et l'information sur le fonctionnement de notre mental en situation d'isolement.

La première publication @HOME concerne les gestes simples du quotidien; elle préconise sept recommandations très simples, permettant de maintenir et de surveiller son état de bien-être: s'informer, planifier sa journée, rester actif, prendre soin de soi, maîtriser son environnement, rester connecté à son réseau social et veiller à garder le moral.

Les publications de la campagne sont disponibles sur le site schouldoheem.lu et sont régulièrement mises à jour.