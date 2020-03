Et wär méi effizient, d'physesch a sozial Kontakter ze limitéieren, sou wéi mir dat maachen, anstatt Grenzen zouzemacchen, sou nach den Ausseminister.

Kuerz virum 25. Gebuertsdag vun den oppene Grenzen an Europa, spréch vum Schengen-Raum, gëtt et a 15 vun de 26 Länner, déi do matmaachen, Kontrollen op de Grenzen oder sinn déi ganz zou: Dat huet den Ausseminister e Méindeg am Nomëtten op engem Point-presse zum Coronavirus ervirgehuewen.

Dass dee "grousse Virdeel Schengen" vum net-ugehale-ginn agegrenzt ass, mécht de Jean Asselborn betraff. D'EU hätt schonn an der Migratiounsfro Schwieregkeete gehat, an elo wär een an dëser Situatioun.

Europa géif op der ganzer Welt fir de Schengen-Raum beneit ginn, sou de Chef vun der Lëtzebuerger Diplomatie, deen an deem Kontext 3 Froe gestallt an an engems d'Äntwerten dorop ginn huet: „Gëtt duerch d'Zoumaache vu Grenzen de Virus, d'Ausbreedung agedämmt? Ass dat alles am Aklang mat den EU-Gesetzer? An ass dat keng Diskriminéierung tëscht de Bierger vu verschiddene Länner? An op déi 3 Froe muss een äntweren: Et ass keng Andämmung méiglech doduerch, dass een d'Grenzen zoumécht, et ass géint d'europäesch Gesetzgebung an et kënnt och zu enger Diskriminéierung tëscht den europäesche Bierger vu verschiddene Länner!“

Virologe géife soen, dass Grenzkontrolle keng grouss Wierkung hunn, soudass et méi effizient wär, wéi Lëtzebuerg et mécht, fir d'physesch a sozial Kontakter ze limitéieren. D'EU misst dann och alles dofir maachen, dass all d'Grenzen tëscht de Memberlänner nees opginn.

De Jean Asselborn huet erkläert, a senge 15 Joer als Ausseminister nach ni eng Videokonferenz gehat ze hunn: „Déi Digitaliséierung vun der Aussepolitik, mengen ech, däerf net d'Reegel ginn, well de System ass kal, en ass onperséinlech, an et ass keng Alternativ, an normalen Zäiten, fir Aussepolitik ze maachen!“

Et wär een awer net an normalen Zäiten, sot den Ausseminister, woubäi e Méindeg de Moie just den Telefon gaange wär, awer net de Video.

An dëser Kris géif et awer och zum Beispill d'positiv Zeeche ginn, dass de Grand-Duché an Däitschland dem franséische Grand Est hëllefen: „Wann heiansdo déi institutionell Solidaritéit wierklech ënnerbrach gëtt, dann ass awer um mënschleche Plang, an Europa, selbstverständlech déi grouss Solidaritéit nach ëmmer do!“

De Moment sinn op alle Kontinenter eng 300 Lëtzebuerger ënnerwee. An deem Sënn goung en Appell un all d'Länner, fir hir Flughäfen opzeloossen. Fir Lëtzebuerger a Leit aus dem Schengen-Raum heemzebréngen, géif iwwregens e Luxair-Vol op de Cap Vert goen.