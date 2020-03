"Eist Personal leescht eng iwwermënschlech Aarbecht", dat schreift d'Cactus-Direktioun e Méindeg.

Vum Chauffer, bis zu de Leit an den Depoten an de Caissièren: zanter Deeg géife Si all eng Situatioun matmaachen, déi d'Supermarchés-Chaîne bis ewell nach net gesinn hätt.

Hei den offizielle Statement vum Cactus!

Wéi de Laurent Schonckert an engem Message u seng Leit zitéiert gëtt, géingen d'Efforte vun den Ekippen iwwert dat Virstellbaart erausgoen. D'Konsequenz si lo mol 500 Euro Presenz-Primm. Do derbäi kommen 200 Euro fir eng aner Primm, déi sou am neie KV festgehale gi war.

D'Iwwerstonne ginn iwwerdeem amplaz mat engem Supplement vu 50%, bis op Weideres mat engem Suplement vun 100% bezuelt.

D'Stocke vum Cactus wieren iwwerdeem stabil heescht et - Penurien wieren net ze fäerten a wann eenzel Artikelen net disponibel wieren, sou géifen et Alternative ginn.