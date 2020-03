D'Stad Lëtzebuerg an Esch wäerten de Locatairë vu Geschäfter a Restauranten de Loyer wärend der Kris erloossen.

D'Fraisen, déi Loyere fir Butteker duerstellen, wéien natierlech absënns schwéier an Krisenzäiten... Ma d'Stater Gemeng reagéiert, an huet decidéiert, datt all Loyere vu Lokalitéite fir Butteker, déi der Stater Gemeng gehéieren, de Locatairë wärend der Dauer vun der Kris wäerten nogelooss ginn.

Och Esch zitt hei no, esou e Post vum Buergermeeschter Georges Mischo.

Am Kloertext: dëse Mount an déi aner Wochen oder Méint, wou offiziell den Etat de crise gëllt, muss kee Loyer un d'Stater an Escher Gemeng iwwerwise ginn.

Eng entspriechend Fuerderung haten e Méindeg am Nomëtteg och déi Lénk Sektioun Stad via e Bréif vun de Conseilleren David Wagner a Guy Foetz gestallt.

De komplette Communiqué vun déi Lénk Stad kann een hei eroflueden.

Nëmmen eng Stonn drop hat den 1. Stater Schäffe Serge Wilmes via Facebook public gemaach, datt dëst wäert de Fall sinn, also dass d'Gemeng d'Loyere wärend der Kris noléisst.

Iwwerdeem appelléieren den Owend d'Inneministesch Taina Bofferding an de Wirtschaftsminister Franz Fayot un all d'Gemengen am Land, fir ganz séier all Rechnungen am Kontext vun Aarbechten, Fournituren a soss d'Prestatioun vun Zerwisser ze bezuelen.

Esou en Appell ass wuel eenzegaarteg, mä erkläert sech duerch méiglech Liquiditéitsproblemer an déi Firme kéinte geroden, wann si net séier hir Facturë bezuelt a gereegelt kréien.

Den Appell vun den LSAP-Ministeren un d'Gemengen ass also kloer: Gemengen bezuelt an de beschten Delaien, fir Faillitten ze verhënneren!

En Dënschdeg iwwerdeem trëtt d'Inneministesch eng éischte Kéier virun d'Press am Kader vun de Mesurë géint d'Pandemie, an och fir d'Aarbecht vum CGDIS z'erklären. D'Pressekonferenz vun der Taina Bofferding iwwerdroe mer um hallwer 10 en Dënschdeg de Moie live op all eise Sourcen.