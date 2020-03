Um Site schouldoheem.lu fënnt een elo och eng nei Kategorie "kannerdoheem", mat Aktivitéite fir Kanner, déi net am Kontext vun der Schoul stinn.

Et geet ëm ausserschoulesch Aktivitéiten, ëm d'Fräizäit also. D'Eltere kréien Iddien an Aktivitéite fir d'ganz Famill proposéiert, spilleresch an amusant soll dat Ganzt sinn, deelt den Educatiounsministère an engem Schreiwes mat.

All Dag ginn nei Propose fir déi verschidden Altersgruppen um Site schouldoheem online gesat, déi net am Kontext vum Léiere stinn an doheem an de 4 Wänn kënnen ëmgesat ginn. Gefiddert gëtt dee Programm zesumme mam SNJ.

D'Zil ass et, de Kanner de Passage duerch déi aktuell schwiereg Zäit méi agreabel ze gestalten. D'Zäit, déi virun engem Ecran verbruecht gëtt, soll dobäi limitéiert sinn. D'Eltere kréien donieft d'Méiglechkeet, d'Fotoe vun den Aktivitéiten op Facebook oder op Instagram ze setzen. All d'Informatioune gëtt et op kannerdoheem.lu.

Schreiwes vum Gouvernement

Lancement de l'espace virtuel «kannerdoheem» (24.03.2020)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse La semaine dernière, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a lancé le site www.schouldoheem.lu, consacré à l'apprentissage et l'enseignement à distance et au soutien des élèves, enseignants et parents durant la période de la suspension des cours.

Ce site vient d'être enrichi d'un nouvel espace «kannerdoheem», dédié aux activités pour enfants en dehors du contexte scolaire. Même confinés à la maison, il est évident que les enfants n'apprennent pas toute la journée pour l'école. C'est pourquoi il est important de leur proposer, dans cette situation inédite, des activités qui les occupent dans leur temps libre. L'espace «kannerdoheem», opéré par le Service national de la jeunesse (SNJ), soutient les parents dans cette tâche, en leur proposant une série d'activités et d'idées ludiques et amusantes pour toute la famille.

Nous nous trouvons tous dans le même bateau face au Covid-19, et c'est dans cet esprit que l'espace «kannerdoheem» a été conçu. La situation actuelle y est présentée comme un voyage en mer tel qu'il pouvait se dérouler autrefois. Dans le passé, lorsque le capitaine et son équipage s'apprêtaient à une longue et périlleuse traversée, ils ne savaient pas toujours combien de temps il leur faudrait pour arriver à bon port et à quelles aventures ils devaient s'attendre. Tout comme sur un bateau, le site propose des tâches à accomplir (activités) et on peut chasser l'ennui en s'occupant manuellement (tutorial). Le capitaine donne ses instructions (Tipp vum Dag) et des conseils à son équipage (Sproch vum Dag). Les événements du jour sont documentés dans un journal de bord (Logbuch).

Chaque jour, quatre nouvelles «activités», respectivement pour les enfants de 1 à 4 ans et les enfants de 4 à 12 ans, sont publiées, ainsi qu'un tutorial proposant différentes idées de bricolages, un conseil utile et un dicton amusant pour remonter le moral.

L'ensemble de la rubrique «activités» vise à divertir les enfants et à leur faciliter le passage de cette période difficile tout en veillant à limiter leur temps d'écran. Pour chaque catégorie d'âge, il existe quatre modules: iwwerleeën (réfléchir), kreativ sinn (être créatif), un anerer denken (penser aux autres) et sech beweegen (bouger).

Étant donné le grand nombre d'initiatives créatives actuellement publiées sur internet, tous les jours sera indiqué un nouveau lien renvoyant sur d'autres sites offrant également des activités intéressantes.

Il est important de parler avec les enfants de ce qu'ils vivent en ce moment et de leur permettre de s'exprimer. Ainsi, une dernière rubrique du site internet #KannerDoheem est le «journal de bord». Il s'agit de donner aux enfants une possibilité de noter et de dessiner leur ressenti quotidien. En même temps ce journal de bord permettra de garder une trace de la crise inédite que nous vivons aujourd'hui.

Dans cette période de confinement qui est simultanément une phase d'isolement, nous sommes forcés à limiter nos contacts personnels à un strict minimum. Il est toutefois important de rester connectés et de savoir que nous ne sommes pas seuls. C'est dans cette optique que le site offre la possibilité aux parents de partager leurs photos d'activités sur Facebook ou Instagram sous #KannerDoheem.