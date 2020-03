D’Onlineplattform https://t.co/Kp97epZW67 huet an 5 Deeg 1000 Commandë verbucht. Vun den bestallte Produit’en ware Mëllech, Thon a Nuddelen am beléiftsten. Dës grouss Demande beweist, datt et wichteg war esou en spezialiséierte Service fir vulnerabel Persounen unzebidden. pic.twitter.com/f5PvTqBEF7