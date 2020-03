Weider heescht et, datt de Congé parentale ausnamsweis kann ënnerbrach ginn an de de Congé pour raisons faimilliales just bis den 13. Gebuertsdag geet.

D'Chambre des Salariés beschäftegt sech an enger Publikatioun, méi genee an hire Socionews, mat enger ganzer Rei juristeschen Informatiounen, déi am Zesummenhang mam Coronoavirus an der Aarbecht stinn. Et geet ënnert anerem ëm den Télétravail.

Chambre des Salariés vs. Corona

D'CSL präziséiert an deem Dokument, datt all Salarié den Télétravail kann ufroen, wann en d'Méiglechkeet huet, fir vun doheem ze schaffen, mä datt den Employeur, deen net muss accordéieren. Par konter wier hien awer gehalen, seng Salariéeën z'encouragéieren, vun doheem aus ze schaffen. D'Chambre des Salariés ënnersträicht och, datt de Patron fir d'Sécherheet an d'Gesondheet vu senge Mataarbechter op der Schaff muss garantéieren, aus deem Grond hätt hien d'Méiglechkeet, den Télétravail z'imposéieren.

De Patron muss deen néidegen Equipement zur Verfügung stellen a fir d'Käschten opkommen, déi säi Mataarbechter doduerch huet, wann hie vun doheem schafft. Am Fall, wou engem seng Aarbecht dodra besteet, bei Privatleit botzen ze goen, huet een net einfach d'Recht, doheem ze bleiwen, ausser et hätt een e Krankeschäin. D'Angscht virum Covid 19 eleng geet net duer.

Wann awer elo eng vun de Persounen, déi an deem Stot liewen, wou ee botzt, de Coronavirus huet, kann de Patron ee fräistellen, et kann een hien och u seng legal Obligatioun erënneren, fir d'Sécherheet an d'Gesondheet op der Aarbechtsplaz ze garantéieren. D'Botzfra muss hir Paie awer viru kréien.

Och hei kann een als Patron kee Mënsch forcéieren, Congé ze huelen an d'CSL präziséiert, datt e private Stot kee Recht op Chômage partiel huet. Dat ass eng Moossnam, déi eenzeg an eleng fir Betriber gëllt.

Da geet et och ëm Froen, déi mam Congé pour raisons familiales zesummenhänken. Zum Beispill, präziséiert d'Salariatskammer, datt een dee just kann huelen, soulaang d'Kand nach 12 Joer huet. Vum 13. Gebuertsdag un hunn d'Eltere kee Recht méi dorop, ausser d'Kand wier am Spidol.

De Congé pour raisons familiales kritt een hei iwwregens och, wann een net déi biologesch Mamm oder de biologesche Papp vum Kand ass, mä an enger Patchwork Famill zesummelieft. Dëse Congé, schreift d'Chambre des Salariés, gëllt fir eng illimitéiert Dauer, bis d'Pandemie eriwwer ass.

De Congé parental, dee kann een iwwregens ausnamsweis an dëser Situatioun ënnerbriechen.