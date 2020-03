Fir d'Verbreedung vum Virus anzedämmen, läit dat ëffentlecht Liewen zanter enger gudder Woch op Äis.

Dat betrëfft och all net liewenswichteg Commercen, déi an de leschte Joerzéngten hir Dieren nach ni hu missen esou laang hannerteneen zouloossen. De Staat huet jo zwar séier massiv Hëllefe versprach, nawell riskéiert et fir vill Geschäftsleit enk ze ginn, wann d'Situatioun sech an d'Längt zitt.

De Marc Müller huet 4 Geschäfter a beschäftegt 15 Leit, déi den Ament a Kuerzaarbecht sinn, bedeit, datt se net schaffen a just 80% vun der Pai kréien. Käschten, déi de Staat de Betriber rembourséiert. D'Sozialkäschten a Steiere sinn den Ament ausgesat. Iwwert dës Moossnamen ass de Geschäftsmann immens dankbar. Bleift eng aner grouss Suerg:

Marc Müller, Geschäftsmann a President vun der Federatioun vun de Modisten: "Wat wichteg ass, ass elo fir ze wëssen, wat mat de Loyere geschitt. Well a mengem Fall hunn ech elo méi eng Depensen um Loyer, wéi um Salaire."

Fix Käschten, déi weider lafen, obwuel et keng Revenuë ginn. Eng Katastroph fir d'Betriber, seet d'Confederatioun vum Commerce.

Fernand Ernster, President CLC: "Dofir verlaange mir effektiv, dass e Moratoire kënnt op déi Loyeren. Dass déi Loyeren no hanne geréckelt ginn. An dass an der Mesure du possible déi Loyere reconsideréiert ginn an op e Minimum reduzéiert ginn."

Dëst ass ee vun de Restauranten, deen nach Bestellungen entgéint hëlt an ausliwwere léisst. Dat erméiglecht ëmmerhin zwee vun den Employéeë weiderzeschaffen, an dem Betrib an a Kontakt mat de Clienten ze bleiwen. Commandë géifen et der vill, seet d'Caroline Thill. Dat ass gutt fir d'Moral. Caroline Thill, Patronne vun engem Restaurant: "D'Leit ënnerstëtzen hir Betriber schonn a mir si wierklech mega frou driwwer. Et bréngt ganz kloer eppes, och wann et nëmmen eng Drëps op de waarme Steen ass. All Cent zielt an esou Situatiounen."

D'Akommes kompenséiert d'Verloschter awer bei Wäitem net. D'Salairë vum Mäerz sinn an den nächsten Deeg fälleg a musse lo mol vun de Betriber virgestreckt ginn. Dëst kéint zu Liquiditéitsproblemer féieren.

Caroline Thill: "Et hänkt och ganz dovunner of, wéi séier déi Sue kënnen ausbezuelt ginn. Confère wou ech geschwat hunn, déi kënne keng 2-3 Méint virstrecken."

Dobäi kéim den Drock vun de Fournisseure fir déi bestallte Wueren ofzehuelen, esou de Marc Müller. Fir séier op d'Liquidatitéisproblemer ze reagéieren, kënnen d'Betriber mat Hëllef vun der Mutualité de Cautionnement Kreditter kréien oder och Sue vum Staat virgestreckt kréien. Ob dës Mesuren all duer ginn, muss sech weisen. Fest steet, dass d'Geschäftsleit sech Suerge maachen, virop well kee weess, wéi laang d'Kris unhält.

Marc Müller: "Souguer e Betrib wéi onsen, dee schonn zanter 3 Generatiounen do ass. Dat hei ass déi gréisste Kris, déi mer hate säit dem Zweete Weltkrich. An onse Betrib huet den Zweete Weltkrich matgemaach. An ech mengen, dat hei, dat kann engem Betrib wéi eisem d'Genéck briechen."

De Marc Müller bleift trotzdeem optimistesch. Mat guddem Wëllen a Solidaritéit kéint een dës Situatioun meeschteren.