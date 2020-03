Um 16 Auer maachen de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert de Point iwwert d'Situatioun zu Lëtzebuerg.

De Regierungsrot ass um Mëttwoch beieneen. Wat do decidéiert gouf, an Informatiounen iwwer déi rezent Entwécklungen an der Coronakris, ginn dann am spéiden Nomëtteg vum Premier a vun der Gesondheetsministesch presentéiert.

Rendez-vous um 16 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg, RTL Radio Lëtzebuerg an op RTL.lu.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.