Et war ee konstruktiivt Gespréich en Dënschdeg per Videokonferenz tëscht de Gewerkschaften, dem Patronat an dem Minister Dan Kersch.

Wann d’Betriber gehollef kréien, mussen och d’Salariéeë gehollef kréien. Dat seet d’Presidentin vum OGBL d’Nora Back. Wéi d’Betriber gehollef solle kréien, gouf en Dënschdeg tëscht der Regierung, dem Patronat, an de Gewerkschaften diskutéiert. Per Videokonferenz gouf et Explikatioune vum Minister, fir datt alles richteg vum Terrain verstane gëtt, an et gouf Doleancen vu Patronat a Syndikater.

An do stoung notamment d’Kuerzzäitaarbecht am Mëttelpunkt vun den Diskussiounen. Déi ass jo op all d’Secteuren, déi vum Coronavirus betraff sinn, erweidert ginn. Gëschter huet een Erklärungen iwwert d’Mesure kritt. Wou et an der Reegel eng iwwersiichtlech Unzuel vun Demande fir de Chômage partiel ass, déi era kënnt, wier een elo bei dausenden Demanden.

Den UEL President Nicolas Buck: Ee groussen Deel vun der Diskussioun war virun allem fir dorëms ze kucken, wéi wäit ass dat, wéi funktionéiert dat mat deem Chômage partiel. Déi Prozedur ass jo mol verännert ginn, ass jo och vereinfacht ginn. Wann ech vu "konstruktiv" schwätzen, da war et virun allem fir eis d'Entreprisen, eng Visibilitéit an een Engagement vum Minister, datt déi Suen elo an deenen nächsten Deeg am Ufank Abrëll géife bezuelt ginn, dat ass eng immens positiv Nouvelle fir d'Entreprisen.

De Staat iwwerhëlt jo 80% vun de Lounkäschten.

Wéi héich de Schued fir d’Betriber aktuell ass, dat wollt de Nicolas Buck net soen. Dat géif een zu engem spéideren Zäitpunkt maachen, esou den UEL President. De Moment géif et drëms goen, fir de Betriber Liquiditéiten zur Verfügung ze stellen, fir datt si weider funktionnéieren kënnen. Dat wier d’Prioritéit.

Fir den OGBL war et wichteg, datt wann d’Betriiber gehollef kréien, och d’Salariéen gehollef kréien. Eng vun de Fuerderunge vum OGBL ass et, datt keng Aarbechtsplaze an dëser Kris verluer ginn.

D’Presidentin vum onofhängege Gewerkschaftsbond d’Nora Back: An et ass wichteg, datt d'Leit nieft hiren Ängschten, déi se souwisou hunn, net elo och nach Angscht ëm hir Aarbechtsplaz mussen hunn. An datt et net zu engem Aarbechtsplazenofbau kënnt. Den Aarbechtsminister huet confirméiert, datt all déi Entreprisen, déi vum Chômage partiel benefisséieren, net dierfen entloossen. Dat ass schonn eng wichteg Ofsécherung fir eis, datt et net an deene Betriber zu Entloossunge kënnt. Doriwwer eraus, fuerdere mir awer, datt et flächendeckend néierens zu Entloossunge kënnt a mir bleiwen do och hannendrun.

Den OGBL hat dann och d’Revendikatioun, datt déi gesetzlech Delaien ënnerbrach ginn.

Nora Back: Do krute mir och eng positiv Réckmeldung vum Aarbechtsminister, deen dat mat hëllt, an dee gesot huet, dass si an der Regierung kucken, wéi se dat dote kënne verankeren, datt elo keng Delaier oflafen. Do ginn et Delaier wéi zum Beispill déi 78 Wochen, wou ee net duerf iwwerschreiden am Krankeschäin . Dee muss elo gestoppt ginn. Elo komme forcement Leit a Krankeschäiner, déi awer vleit näischt mat hirem normale Liewen ze dinn hunn.

Patronat, Gewerkschaften a Regierung waren sech dann och eens, datt wann de Pic vun der Kris erreecht gëtt an eng Reprise en Vue ass eng national Reunioun muss ofgehale ginn. Do soll et dann een Austausch mat alle Ministère ginn.