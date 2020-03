All Dag ruffen zeg Leit an d'Apdikten un, déi no Chloroquine oder nom Cousin dem Hydroxy-Chloroquine, bekannt ënnert dem Handelsnumm Plaquenil, froen.

Dat sot eis de President vum Syndikat vun de Lëtzebuerger Apdikter, den Alain de Bourcy.

Dës Léit misst een awer all fortschécken oder ofweisen, well dëst Medikament, wat hei am Land haaptsächlech fir Rheuma-Erkrankungen agesat gëtt, den Ament néierens, a kenger Apdikt a bei kengem Grossist ze kréien ass.

Et wär souwisou ee Medikament, wat ee just op Ordonnance kréich a wat och virum Coronavirus net extrem vill um Marché verkaaft gi wär, eng 4-5 Këschte pro Apdikt a pro Mount wär nach héich gerechent, erkläert de Lëtzebuerger Apdikter Alain de Bourcy.

Den Alain de Bourcy

"Et ass wichteg ze soen, dass Chloroquine an Hydroxy-Chloroquine e staarkt Medikament ass, wat kann Niewewierkungen hunn op d'Bluttbild, op d'Glycémie. Also et ass kee Medikament, wat een esou ka kafen a soen „wann ech elo ufänken, mech grippeg ze spieren, dann huelen ech dat mol op eegen Decisioun sou an“, also dat op kee Fall. An dann ass et esou: et schéngt ze sinn, wéi wa Chloroquine e Medikament wär, wou de Covid-19 géing drop uspriechen, wou verschidde Verlafsforme vun der Krankheet zum Besseren dréine kéinten. Mee vu dass alles nei ass, vu dass mer keng grouss Studien hunn, keng Studie, wou klinesch verifizéiert sinn, et schéngt, dass et esou ass, den Ament steet dat esou am Raum, et ass ganz gutt méiglech, dass et richteg ass. Mee wëssenschaftlech komplett hieb- und stichfest bewisen, ass et nach net. Ech ginn awer och dovun aus, dass déi Stocke vu Chloroquine an Hydroxy-Chloroquine, déi an d'Land erakommen, dass déi awer eventuell vun der Regierung ugefrot ginn, fir do gebraucht ze ginn, wou se gebraucht ginn: an de Spideeler an den Centre de soins avancés, wou mer ugefaangen hunn opzemaachen an et ass net, dass d'Leit se op eege Fauscht doheem horten, dat ass net am Sënn vun der Santé publique."



De Mëttwoch de Mëtteg ass eng weider Pressekonferenz vum Premier Xavier Bettel zesumme mat der Gesondheetsministesch Paulette Lenert, wou och d'Fro vum Chloroquine an den Asaz vun deem Medikament hei am Land dierft gestallt ginn.