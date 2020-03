D'Gemenge wären doriwwer informéiert ginn, dass d'ëffentlech Servicer am Prinzip reegelméisseg an ouni Ënnerbriechung fonctionéiere missten.

Et kann net zum Zoumaache vun enger Gemengeverwaltung kommen, dat schreift d'Inneministesch Taina Bofferding an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Marc Baum, Deputéierte vun déi Lénk. An enger Krisenzäit wéi där aktueller kéinte Gemengen awer an enger Situatioun sinn, an där se déi vill Servicer, déi si an normalen Zäiten ubidden, net assuréiere kéinten.

Verschidde Servicer kéinten allerdéngs net ausgesat, mä misste vun de Gemengen organiséiert ginn. Woubäi d'Autoritéiten awer zum Beispill d'Ouvertureszäiten amenagéiere kéinten an, wa Leit mussen empfaange ginn, dat sou geschéie soll, dass d'Gemengebeamte geschützt sinn.