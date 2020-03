4.500 Pompjeeën, ronn 1.500 Polizisten an iwwer 10.000 Infirmieren an Aide Soigantë mussen och am Fall vun der Corona-Kris weider am Asaz sinn.

Si kënnen nämlech net Doheem bleiwen. Ma do stelle sech d'Froen, wat sech bäi hinne geännert huet a wéi si sech protegéieren?

An der aktueller Situatioun läit eist Land brooch. D’Stroosse si bal komplett eidel. D’Leit bleiwen doheem. An awer gesäit een heiansdo nach vereenzelter, déi ënnerwee sinn. D’Pompjeeën, d’Police a virun allem Autoe vun de Gesondheets- a Fleege-Institutioune kënnen net einfach doheem bleiwen. Et huet ee sech zwar un déi aktuell Situatioun ugepasst, seet d'Christiane Koetz vun HELP, ganz doheem kann een awer net bleiwen.

Fir dass de Service esou laang wéi méiglech ka garantéiert ginn, huet ee scho ganz frei Sécherheetsmesurë geholl. Och wann et normal ass, dass een an engem Gesondheetsberuff op d’Hygiène oppasst, gouf dat elo nach eemol verstäerkt.

Mä net just de Soin muss nach funktionéieren. Och d'Versuergung vun der Bevëlkerung am Fall vun engem Accident oder Feier muss garantéiert sinn. An dofir gouf et och beim CGDIS speziell Mesurë fir ze garantéieren, dass eng maximal Zuel vu berufflechen a fräiwëllege Pompjeeën asazbereet sinn, seet de Paul Schroeder, Generaldirekter vum CGDIS. Aktuell wier een domadder gutt opgestallt.

Bäi CGDIS schaffen awer och eng ganz Rëtsch Spezialisten an déi musse besonnesch protegéiert ginn. Wann déi nämlech ausfalen, da fënnt ee just ganz schwéier Ersatz.

An de aktueller Situatioun ass et am Land awer nach relativ roueg. Et si manner Leit ënnerwee an dat heescht och manner Accidenter. Trotzdeem muss ee sech op dat Schlëmmst astellen.

Verschidde Servicer hunn awer missen ageschränkt ginn. Esou huet een de First-Responder-Déngscht an de Gemengen ausgesat. Bäi dësem Déngscht ass et nämlech komplizéiert, déi néideg Schutzmesuren anzehalen. Well een awer elo méi Ambulanzen am Asaz huet, kann een dat Deelweis ausgläichen.

Am Soin gesäit et änlech aus. Och do huet ee verschidde Servicer misse reduzéieren. Fir eeben ze garantéieren, dass een esou laang wéi méiglech fir d’Clienten do ass.

Situatioun gëtt all Dag néi evaluéiert. An der aktueller Situatioun ass et schwéier ze soen, wéini een erëm an den normale Service ka wiesselen. Zil ass, dass een zu all Moment déi dréngend Nouthëllef garantéiert kann.