Zu Lëtzebuerg schaffen eng ronn 20 000 Persounen am Horesca-Secteur, Bistroen a Restaurant'en haaptsächlech.

Zanter méi wéi enger Woch si bal 2.800 Betriber zou. Kee Revenu heescht Personal am Chômage technique, kee Revenu heescht och, dass een näischt méi keeft an et schwéier gëtt, Rechnungen ze bezuelen.

Ee vun de Fournisseuren, deen dat als éischt ze spiere krit, ass d'Provencale, déi jo di meescht Gastronomiebetriber beliwwert.

Mir kruten en Abléck an d'Hale vum Lager, wou ee lo op de Wuere sëtze bléift a kruten och erkläert, firwat verschidde Liewensmëttel lo méi deier gi sinn.