Och den Delai, fir e neigebuerent Kand um Etat civil vun enger Gemeng unzemellen, gouf elo mol fale gelooss.

Am Regierungsrot e Mëttwoch gouf am Bezuch zu der aktueller Kris, op Initiativ vum Justizministère, e groussherzoglecht Reglement ugeholl, dat d'Delaien a juristesche Matièrë bis op Weideres aussetzt.

Konkret geet et ëm 3 Beräicher, déi vun dësem Reglement betraff sinn, woubäi mat déi Wichtegst sécherlech déi ass, dass bis op Weideres kee méi aus senger Wunneng, oder aus sengem Commerce kann erausgehäit ginn. Et geet ëm d'Exekutioun vun de sougenannten Expulsiounen, déi emol ausgesat sinn. Domadder wier geséchert, dass elo a Krisenzäite keen op d'Strooss gesat gëtt. dat gëllt also och fir Saisien op Immobilien, respektiv fir forcéiert Venten.

Dernieft sinn am Fall vun enger Faillite, déi sougenannte Prozedurs-Delaien och ausgesat.

Am selwechte Reglement gouf och fixéiert, dass den Delai vu 5 Deeg, déi een normalerweis Zäit huet, fir e neigebuerent Kand um Etat civil vun enger Gemeng un ze mellen, ausgesat ass.

Bei ëmstriddenen Affären, déi virum Verwaltungsgeriicht, souwuel an éischter Instanz, wéi am Appell behandelt ginn, sinn d'Prozedur-Delaien och bis op Weideres annuléiert. Dëst gëllt also beispillsweis fir d'Zäit bannent där e Recours zu engem Litige oder engem Appell muss agereecht ginn.

Och fir de Prisong gëllen dann nei Mesuren.

Zanter gëschter ass nämlech e sougenannte „Plan d’urgence“ a Kraaft, deen och am Regierungsrot fixéiert gi war. Dëse gesäit eng Limitatioun vu Visitten, Sortien an Aarbechtsaktivitéite vir. Dëst gëtt kompenséiert duerch méi Telekommunikatiounsmëttele fir d'Detenuen, déi awer proportionéiert an zäitlech limitéiert wieren, dat andeems natierlech awer d'Mënscherechter vun all Eenzele géif respektéiert ginn.