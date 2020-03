Dës si fir 7 op 7 Deeg op vu moies 8 bis mëttes 4. Fir urgent Noutfäll ass och baussent dësen Zäiten en Zänndokter disponibel.

Nodeems d'Praxisse vun Zänndokteren zougemaach goufen, well dës Medezinner ganz no beim Patient schaffen, fonctionéiert am Süden, am Zentrum an am Norde jee eng Praxis, an där allkéiers zwee Zänndokteren ze fanne sinn. Dat geschitt 7 Deeg op 7, vun 8 Auer moies bis nomëttes 4, woubäi een och disponibel ass am Fall vun enger Urgence baussent deenen Zäiten, dat sot den Dr Tom Ulveling den Donneschdeg de Moien am RTL-Interview.

D'Mesure, fir d'Zänndokteschpraxissen zouzemaachen, huet sech dem nationale Coordinateur vun der Garde d'urgence médico-dentaire no imposéiert, well si als Doktere mat am meeschte betraff sinn.

Den Dr Tom Ulveling

"Wa mer bueren, dann entsteet en Aérosol, an deen Aérosol ass net nëmme voller Bakterien, Blutt a sou weider, mä och nach vun deem Coronavirus, dee sech jo haaptsächlech och am Mond erëmfënnt. An dofir ass beschloss ginn, dass d'Zänndokteschpraxisse sollen zou sinn. Wat elo d'Urgencen ubelaangt, ass et effektiv sou, dass mer mam Ministère de la Santé eng Hotline ageriicht hunn - dat ass den 8002-8080 -, wou d'Leit sollen uruffen, wa se d'Zänn wéi hunn. An ech wëll do betounen: Et muss wierklech e Wéi sinn, eng Schwellung oder vläicht en Traumatissem, dass se op den Zant gefall sinn, an da kënne se do gehollef kréien."

An de leschten 3 Deeg goufe sou iwwer 160 Leit uechtert d'Land soignéiert an iwwer 100 Leit via Telefon beroden.