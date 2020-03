Et ginn där Päck den Ament eng 125.000 d'Woch, eng Zuel, déi ze vergläichen ass mat där vun de Festdeeg um Enn vum Joer.

Fir d'Liwwerungen ze garantéieren, ginn aner Post-Collaborateure reaffektéiert. Dës hätte sech fräiwëlleg bereet erkläert, fir ënner anerem am Centre de Tri ze hëllefen, heescht et an engem Communiqué.

Wann d'Leit bei engem éischte Passage net doheem sinn, gëtt et en zweete Passage vun der Post, fir ze evitéieren, datt d'Leit sech mussen deplacéieren, fir hire Pak ze kréien.

An de Postbüroe ginn d'Colisen net méi just 14 Deeg, mä 30 Deeg gehalen. De System PackUp Home funktionéiert nach fir Däitschland awer net méi fir Frankräich.

Päck, déi fir Commercë sinn, déi den Ament mussen zouhunn, gi méi spéit geliwwert, wann d'Mesuren net opgehuewe sinn.

Um Site corona.letzshop.lu goufen et iwwerdeems 1.000 Demandë bannent 5 Deeg. Hei ginn eeler oder vulnerabel Leit mat deem néidegste versuergt.