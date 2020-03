Wéi et am Koalitiounsaccord vun der Regierung steet, soll d’Villa Louvigny eng nei Funktioun kréien.

Déi soll an Zukunft vum Kulturministère genotzt ginn, dat schreift de Minister fir Travaux publics, de François Bausch an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum LSAP Deputéierten Mars Di Bartolomeo. Dee wollt nämlech Detailer iwwert d'Reaffektatioun vun der Villa Louvigny kréien, a wéi et hei mat den Delaien ausgesäit.

Nach ass de Gesondheetsministère am historesche Gebai ënnerbruecht. Dee soll Ufank 2022 an der Rue Charles Darwin zu Gaasperech säin neit Doheem fannen. D'Direction de la Santé kënnt dogéint op zwou Adressen: an d'Rue de Bitbourg, wou schonn Zerwisser vun der Santé ënnerbruecht sinn. D'Relocalisatioun wäert am Abrëll dëst Joer, respektiv am Juni ufänken. Duerch den aktuelle Stopp vun de Chantiere kéinten dës Datumer awer e Retard kréien. Wat d'Villa Louvigny ugeet, kann eréischt mam Renovatiounschantier Mëtt 2023 ugefaange ginn. Fir Ännerungen um Gebai virzehuelen, ass een Architektebüro mat enger Faisabilitéitsetüd am gaangen. Dat, well d'Villa Louvigny zanter 2018 klasséiert ass.