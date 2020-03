Wéinst der Pandemie gëtt et den Ament keng kommerziell Vollen op oder vum Cap Vert.

De Spezialvol organsiéiert vum Ausseministère gouf um Mëttwoch vun der Luxair geflunn. Ënnert den 171 Leit waren 52 Lëtzebuerger.

Schreiwes vum Ausseministère

Vol spécial de rapatriement du Cabo Verde au Luxembourg pour 171 citoyens européens (25.03.2020) Suite à la suspension des vols commerciaux du/vers le Cabo Verde en raison de l'actuelle crise de pandémie de Covid-19, de nombreux citoyens et résidents du Luxembourg tout comme de nombreux autres ressortissants européens se sont retrouvés bloqués sur les différentes îles du Cabo Verde.

C'est pourquoi, le ministère des Affaires étrangères et européennes a décidé d'organiser un vol spécial de rapatriement opéré par Luxair, le 25 mars 2020, de l'île de Sal au Luxembourg et d'activer le mécanisme civil européen. Ainsi, 171 personnes de différentes nationalités ont pu être rapatriées en Europe, en l'occurrence 52 Luxembourgeois et résidents du Luxembourg, 52 Allemands, 42 Belges, 5 Néerlandais, 9 Suisses, 4 Autrichiens, 3 Espagnols, 3 Français et 1 Lituanien.

À l'arrivée à l'aéroport du Findel, toutes les dispositions ont été prises pour assurer un retour sans difficultés et sans heurts dans leurs pays de résidence respectifs, dans un esprit de solidarité européenne et de respect des accords de Schengen, dont nous célébrons aujourd'hui le 25e anniversaire de leur entrée en vigueur.