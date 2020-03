Wéinst der Coronavirus-Pandemie huet d'Wëlzer Gemeng, zesumme mat den Organisateure vum Gënzefest decidéiert, d'Fest vum Juni ze verréckelen.

Eigentlech sollt d'Gënzefest den 1. Juni 2020 sinn... elo gouf et awer op de September verluecht, a gëtt dann zesumme mat der Nuit des Lampions organiséiert.

Neie Rendez-vous ass den 19. September.

Schreiwes vun der Gemeng Wolz

La Fête du Genêt 2020 (Geenzefest) sera reportée en septembre



La pandémie du coronavirus continue à s'accélérer et cause ainsi l'annulation de nombreux événements

culturels et sportifs au Luxembourg et dans le monde entier. C'est dans ce contexte que la Commune de

Wiltz ensemble avec les organisateurs de la Fête du Genêt, à savoir le Syndicat d'Initiative de Wiltz et l'asbl

Les Amis de la Féerie du Genêt, ont décidé de reporter la 72e édition du « Geenzefest », prévue initialement

pour le 1er juin 2020.

Fête du Genêt et Nuit des Lampions : deux attractions populaires s'associent



Les organisateurs de la Nuit des Lampions à Wiltz et ceux de la Fête du Genêt vont unifier leurs forces

cette année.

Pourvu que la situation sanitaire le permette, Wiltz accueillerait le grand public le 19 septembre 2020 pour

y fêter deux grandes manifestations culturelles : la traditionnelle Fête du Genêt avec son corso folklorique,

et l'envoûtante Nuit des Lampions avec ses installations de son et lumière.

Il importe de préciser que la Fête du Genêt se présentera cette année sous une toute nouvelle forme : des

jouets géants mobiles participeront au corso et feront rayonner les yeux des enfants et de tous les

spectateurs. Par la suite, la Nuit des Lampions émerveillera le public par un concept adapté au cadre

envoûtant de l'enceinte du Jardin de Wiltz.

Nous espérons vous accueillir nombreux à Wiltz pour fêter ensemble dans l'esprit de la 1ière Féerie du Genêt

en 1949 et de son fondateur Tony Mander : passons ensemble une belle journée festive après une période

difficile ayant demandé beaucoup d'efforts à toute la population.