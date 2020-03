Well d'Präisser sou gefall sinn, ass d'Demande no Heizungsmasutt staark eropgaangen.

Dowéinst a well vill Personal den Ament net disponibel ass, gëtt et Problemer mat de Liwwerungen, deelt de Groupement Pétrolier mat.

Et kéint zu Retarde kommen.

Et gëtt zu gläicher Zäit betount, datt awer genuch Quantitéiten u Masutt disponibel sinn.

Hei d'Schreiwes:

Les incertitudes liées à l’épidémie Covid-19 et la chute significative des prix des produits pétroliers ont engendré une augmentation substantielle de la demande pour le mazout de chauffage au Luxembourg ces derniers jours et semaines. Par ailleurs, les fournisseurs de mazout de chauffage étant confrontés à un manque de personnel à cause de l’épidémie Covid-19, il peut y avoir des retards inhabituels dans les délais de livraisons. Le Groupement Pétrolier Luxembourgeois souhaite rassurer tous les clients, à travers ce communiqué de presse, que les quantités de mazout de chauffage commandées sont bien disponibles et le resteront. Nous vous prions d’excuser cet inconvénient temporaire et nous remercions la clientèle pour sa compréhension.