Dat seet d'Anne-Maire Hanff, d'Presidentin vun der ANIL, der Associatioun vun den Infirmièren.

Et géif ee spieren, dass de Gesondheetsministère dat Bescht géif maachen, fir genuch Material, zum Beispill Otemschutzmasken, erbäi ze kréien. Mä et wier nach ëmmer knapps. Vill Membere géife sech den Ament un d'ANIL riichten, well se Angscht hätten, erkläert d'Anne-Marie Hanff. Angscht sech an duerno vläicht d'Famill an d'Patienten z'infizéieren.

Et hätten och scho Infirmièrë sech bei der ANIL gemellt, déi positiv op de Virus getest gi sinn. D'Anne-Maire Hanff bedauert, dass et keng kloer Richtlinne fir d'Infirmièrë géif ginn, wéini d'Fleegepersonal misst getest ginn a wéi d'Fleeg vun de Patienten an dësen Zäiten ausgesi muss. Wéi ee sech zum Beispill protegéiert, wann ze wéineg Material do ass.

Kee Vertrieder vum Fleegepersonal an der Cellule de crise

D'Anne-Marie Hanff fënnt et och onglécklech, dass kee Vertrieder vum Fleegepersonal an der Cellule de Crise ënnert der Leedung vum Gesondheetsministère dobäi ass. Zejoert schonn hat d'Associatioun vun den Infirmieren e sougenannten Directeur des soins an der Santé gefuerdert.