15 Doudeger an 1.605 confirméiert Fäll – dat ass den neie Coronavirus-Bilan, deen de Premier an d'Gesondheetsministesch offizialiséiert hunn.

Ënnert den Doudege wier och eng franséisch Persoun, déi viru Kuerzem vu Mulhouse aus op Lëtzebuerg rapatriéiert gi war, well déi franséisch Spideeler iwwerfëllt sinn.

D'Altersmoyenne vun den Doudesaffer läit bei 80 Joer, dat jéngsten Affer war 53 Joer al. Der Definitioun no si 40 Leit geheelt. Fir als geheelt ze gëllen, muss ee 14 Deeg ofwaarden an 48 Stonnen zousätzlech keng Symptomer méi opweisen. Den Ament sinn 148 Leit hospitaliséiert, 25 Persoune leien op der Intensivstatioun. 119 Intensiv-Better sinn direkt disponibel, derbäi kënnt eng Reserv vun 80 zousätzleche Better.

D'Paulette Lenert huet betount, dass weider 100 Beootmungsmaschinnen do sinn, déi fir en Noutfall kéinten agesat ginn. Bis ewell sinn hei am Land iwwregens 13.738 Tester gemaach ginn. Domadder leie mer proportional gesi weltwäit gesinn op der éischter Plaz.

Esouwuel de Xavier Bettel, wéi och d'Paulette Lenert hunn e puer mol ënnerstrach, dass mer eis an enger ganz ugespaanter Situatioun befannen. Et wier kruzial, dass jidderee sech weider un déi allgemeng Verhalensreegelen hält an am beschten doheem bleift, sou gutt et nëmmen geet.

Am Regierungsrot gouf e Freideg de Moien dann och e groussherzoglecht Reglement ugeholl, fir e Maximum vu Personal aus dem Gesondheetssecteur ze mobiliséieren, an zwar via e CDD, also en zäitlech limitéierte Kontrakt, fir an de Spideeler an an de 4 neie Centres de soins avancés ze schaffen.

Dernieft gouf eng Derogatioun am Code du travail gutt geheescht, déi et erlaabt, d'Aarbechtszäit ze verlängeren. Pro Dag däerf een elo bis zu 12 Stonne schaffen, bei engem Maximum vu bis zu 60 Stonnen d'Woch. Och d'Limitt fir d'Studente gouf gehéicht, déi elo en CDD op 40 Stonnen d'Woch kënne kréien. Bis ewell war d'Limitt do bei 15 Stonnen d'Woch.

Nach ass net ofgesinn, wéi laang déi restriktiv Mesuren hei am Land oprecht erhale bleiwen. De Grand-Duché soll awer bei engem vun den éischte Länner derbäi sinn, déi via nei Blutttester flächendeckend feststelle kënnen, wéi wäit de Coronavirus effektiv verbreet ass. D'Gesondheetsministesch huet hei Konkretes fir d'nächst Woch annoncéiert. Op Basis vun deene Resultater géif een dann e gutt Bild kréien, wéi vill ugestach sinn a wéi vill net an dann decidéieren, wéi en Scenario fir déi nächst Zäit hei am Land applizéiert wäert ginn.