De Coronavirus huet den Alldag vu ganz ville Leit op d'Kopp geheit. Wéinst de Sécherheetsmesurë schaffe vill Leit vun doheem oder momentan guer net.

Mee wéi gesäit et dann fir déi Leit aus, déi Dag fir Dag am Asaz sinn? Mir hu mat engem Secourist, deen anonym wëllt bleiwen, iwwert d'Changementer, d'Erausfuerderungen an den Impakt, deen de Coronavirus op seng Aarbecht huet geschwat.

Alldag vu Secourist / Rep. Claudia Kollwelter

E richtegt Changement a sengem Alldag huet de Secourist eréischt gespuert, wéi bis den éischte Patient zu Lëtzebuerg mam COVID-19 infizéiert war. Schonn Ufank Mäerz gouf een drop higewisen, wéi d'Ambulancieren op sou Fäll sollte reagéieren, spezifesch Mesurë goufen dunn allerdéngs nach keng geholl.

Wéi bei eisen Noperen am Ausland, wier d'Situatioun eréischt richteg eescht geholl ginn, wéi Lëtzebuerg selwer betraff war.

Vun deem Moment u sinn dunn Dag fir Dag nei Notten a Mesuren annoncéiert ginn, wéi d'Ekippe sech um Terrain an och an den Zentere verhale sollten. Bis awer alles ëmgesat war an och jiddwer Concernéierten de geneeën Oflaf an d'Prozedure kannt huet, hätt gedauert. Dat wier eréischt viru bësse méi wéi enger Woch gewiescht.

Zanterhier huet sech den Alldag op ganz villen Niveauen geännert.

Wärend virum Coronavirus all Dag eng Übung um Programm stoung oder Formatiounen, gëtt sech antëscht just nach op dat Essentiellt fokusséiert. Fir de Risk sou kleng wéi méiglech ze halen, datt d'Personal sech infizéiert, si pro Schicht tëscht 4 a 6 Persoune manner am Asaz.

Um Aarbechtspensum hätt sech manner geännert, ausser wann eng Ambulanz e COVID-19-Patient transportéiert huet. Do kéinten da ronn 2 Iwwerstonnen dobäi kommen, well d'Gefier dono begaast an desinfizéiert gëtt.

Changementer a Mesuren, déi och en Impakt op d'Ekippenaarbecht hunn.

Vun Dag zu Dag a vu Mesure zu Mesure hätt d'Stëmmung geännert a sech deelweis och verschlechtert, seet de Secourist. D'Distanzen zu den Aarbechtskolleege mussen agehale ginn, an obwuel een zesummeschafft, wier kee richtegen Echange méi do.

Wat d'Valorisatioun vum Beruff an den Asätz ugeet, huet hien d'Gefill, datt ee bësse vergiess géing ginn. Et géif virun allem vum Personal aus de Spideeler geschwat ginn, woubäi nach ganz vill aner Leit involvéiert wieren.

D'Regierung an déi verschidde Ministeren hätten an sengen Ae séier a gutt reagéiert.

Kee Versteesdemech huet hien allerdéngs fir déi Leit, déi d'Consignen an d'Mesuren net eescht geholl hunn oder huelen. De Secourist ass sech iwwert seng Responsabilitéit bewosst, ass dankbar dofir, datt e ka schaffe goen an de Leit an Nout hëllefen, hie mécht sech allerdéngs och Suergen ëm d'Gesondheet vu senger Famill, déi en elo all déi Zäit net gesinn huet, aus Angscht se unzestiechen.