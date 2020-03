An dëser Woch huet d'Police eng 1.100 Kontrollen am Kader vun de Moossnamen an der Lutte géint de Coronavirus duerchgefouert.

D'Kontrolle goufe a Geschäfter, Restauranten, Caféen, op ëffentleche Plazen, am Verkéier awer och op oppener Strooss duerchgefouert. 200 Mol hu Persoune wéinst hirem Verhalen e Protokoll oder eng Verwarnung kritt.

D'Police konstatéiert, datt de Gros vun der Populatioun d'Moossname respektéiert an och ëmsetzt. An der Nuecht awer kënnt et ëmmer nees dozou, datt sech Leit a Foussgängerzonen, op Spillplazen oder an Industriezonen zesummefannen.

An deem Kader ass et dann nees den Opruff vun der Police, fir doheem ze bleiwen an, zum Schutz vun den anere Bierger, d'Sozialkontakter op e strikte Minimum ze reduzéieren. Och wa méi Leit sech bei enger Persoun doheem treffen, kënnen d'Beamten hei aktiv ginn an dës Persoune protokolléieren.

Da präziséiert d'Police och nach, datt d'Kontrollen an den nächsten Deeg wäerte weidergoen.