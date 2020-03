Am Kader vun der Lutte géint de Coronavirus waren de Vizepremier François Bausch an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert op Besuch am Cargozenter.

Cargolux erméiglecht nämlech eng séier Distributioun vu pharmazeuteschem a medezineschem Material. Wärend der Visitt hu béid Ministeren Informatiounen iwwert de Fonctionnement vu Cargolux kritt a konnte sech en Iwwerbléck vun de Liwwerunge maachen, déi wéinst der Corona-Epidemie ukomm sinn. De Vizepremier an d'Gesondheetsministesch hunn dobäi nach eng Kéier d'Wichtegkeet vun der Zesummenaarbecht vun Arméi, Cargolux, CFL, Luxair Group, Luxport, Luxairport a WSA ënnerstrach. © EMA © EMA © EMA Communiqué Visite de François Bausch au Cargocenter à Luxembourg (27.03.2020) Communiqué par: état-major de l'armée

En date du 27 mars 2020, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense s'est rendu au Cargocenter à Luxembourg dans le cadre du combat contre l'épidémie du COVID-19. Le Cargocenter est une des plateformes de fret aériennes principales en Europe, il permet entre autres la distribution rapide des dispositifs médicaux ou des produits pharmaceutiques. Lors de la visite au Cargocenter, François Bausch, ensemble avec Paulette Lenert, ministre de la Santé, a reçu des explications sur le fonctionnement du Cargocenter et a pu inspecter les livraisons récentes dans le contexte de la pandémie. Dans le cadre de la visite, les deux ministres ont pu remercier personnellement les employés du Cargocenter pour leur travail et leur contribution à la lutte contre le COVID-19. Ils ont souligné la coopération exemplaire et nécessaire entre tous les acteurs tels l'Armée, Cargolux, CFL, Luxair Group, Luxport, Luxairport et la WSA.