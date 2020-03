A 14 Secteure soll dës Mesure elo gräifen, dogéint wiert sech awer den onofhängege Gewerkschaftsbond.

D'Aarbechtszäitverlängerung op 60 Stonnen d'Woch a 14 Secteure geet dem OGBL ze wäit, dat sot d'Presidentin Nora Back vum onofhängege Gewerkschaftsbond e Samschdeg de Moien bei eis am Journal.

Et hätt een ëmmer ofgewiert, datt dës Fuerderung vum Patronat Realitéit gëtt an duerfir géif et elo natierlech wéi doen. Den OGBL versteet duerchaus, datt d'Leit an de Santésberuffer elo méi gefuerdert sinn. Datt d'Aarbechtszäiten elo awer och am Commerce verlängert ginn, versteet d'Gewerkschaft net.

Den OGBL bleift donieft bei senger Fuerderung, datt keen an der Kris dierft entlooss ginn. Nieft der Angscht vun de Leit, déi se souwisou hunn, dierft net nach d'Angscht derbäi kommen, datt een seng Plaz verléiert, sou d'Nora Back, déi d'Adaptatioune bei der Kuerzaarbecht duerchaus begréisst huet.

