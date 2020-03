Et ginn eng sëllege Solidaritéitsaktiounen hei am Land, fir de Leit an dëse Krisenzäiten ze hëllefen.

Et ginn esouwuel Privatleit wéi och Organisatiounen, déi hir Hëllef vulnerabele Leit ubidden. D’Lëtzebuerger Guiden a Scoute sinn eng Organisatioun, déi hir Hëllef ubidden. Sou waren e Samschdeg d’Ekippe vu Réiser a Bieles Kommissioune fir Leit an Nout maachen.