D'Natur- a Bëschverwaltung mécht en Zeienopruff, nodeem Sperrmüll am Bësch bei Beetebuerg an Obeler ofgeluede gouf.

Leit, déi eppes gesinn hunn, solle sech per Mail un infractions@anf.etat.lu mellen.

Weider heescht et am Schreiwes, och wann d'Recyclingszentere wéinst dem Covid-19 zou wieren, ass et nach ëmmer verbueden, fir säin Offall einfach esou an der Natur ze deponéieren.