Hei ass et egal, wien s de bass - hei geet et ëm d'Saach! Nämlech déi Leit, déi a Krisenzäiten aneren hëllefen, mat Protektiounsmaterial ze ekipéieren.

3.451 Visièren, sou vill goufe bis e Samschdegowend 8 Auer via e Facebook-Grupp zu Lëtzebuerg mat 3D-Drécker produzéiert.

D'Initiativ, déi viru Kuerzem réischt vun engem Grapp voll Privatleit lancéiert gouf, huet deemno e volle Succès.

LINK: Solidaritéit a Krisenzäiten: Opruff u Leit mat 3D-Printer, fir Produktioun vu Protektiounsmaterial

Nom Opruff hu sech net nëmme Privatleit, ma och Lycéeën, Institutiounen a Firmae bereet erkläert, fir Drécker zur Verfügung ze stellen.

Méi wéi 750 Leit, déi en 3D-Printer hunn, maache mat.

Op d'mannst 200 Leit waren Enn der Woch schonn aktiv am Gaangen, fir ze printen a mat der frësch geprinter Wuer dann déi 6 Dropoff-Statiounen am Land ze beliwweren, dorënner:

Lycée des Arts et Métiers - Lampertsbierg

Lycée Guillaume Kroll - Esch/Uelzecht

Nordstad Lycée - Dikrech

Lycée Edward Steichen - Klierf

Ecole Fondamental Reenert - Berbuerg

Rue de l'Eglise - Wolwen

Och d'Verdeelung vun de Visièren ass voll am Gaangen. Sou goufe bis e Samschdegowend 1.257 Masken u Spideeler an Altersheemer verdeelt, notamment och op Bartreng, wou et jo an engem Fleegeheim besonnesch vill Coronavirus-Fäll schéngt ze ginn.

Wëllt Dir 3D Print - Let's Fight Corona Luxembourg ënnerstëtzen, da surft op hirer Facebooksäit laanscht a klickt hei.

