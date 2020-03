Dans le contexte de la pandémie liée au coronavirus Covid-19, le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, renforce le soutien aux entreprises présentes sur la plateforme de vente en ligne Letzshop.lu . En concertation avec 17 villes et communes du Grand-Duché du Luxembourg, la Confédération luxembourgeoise du commerce ainsi que la Chambre de commerce, Lex Delles a décidé d’annuler la cotisation annuelle à hauteur de 500 euros pour les entreprises présentes sur Letzshop.lu ainsi que pour celles qui souhaitent joindre la plateforme de vente en ligne. La Direction générale des classes moyennes met à disposition une enveloppe budgétaire globale afin de financer la suppression de la cotisation pour l’année 2020. Le ministre des Classes moyennes a souligné dans ce contexte que «nous devons faire preuve de solidarité et soutenir les entreprises touchées par les conséquences financières associées à la pandémie du coronavirus Covid-19. En ces temps difficiles, il est important de soulager les entreprises sur le plan financier et de les encourager à poursuivre une stratégie digitale. Grâce à la plateforme de vente en ligne Letzshop.lu, les entreprises ont la possibilité de vendre leurs produits sans exposer leurs salariés ou les clients à une proximité physique potentiellement dangereuse». Dan Biancalana, président du GIE «Luxembourg for Shopping», précise que l’annulation de la cotisation annuelle soutient les efforts menés par les communes pour aider leurs commerces locaux qui en cette période de crise peuvent compter sur l’infrastructure et les équipes de Letzshop pour s’ouvrir au public à travers une marketplace locale moderne, pratique et sécurisée pour le client. Letzshop.lu offre un moyen pratique de commander rapidement et facilement en ligne des produits auprès de commerçants locaux. Un large éventail de marchands ainsi qu’une livraison à domicile caractérisent cette plateforme de vente en ligne. Letzshop.lu permet ainsi de profiter des avantages de l'e-commerce, particulièrement important en période de crise sanitaire, tout en soutenant le commerce local luxembourgeois.