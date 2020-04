En Donneschdeg tëscht 8.10 an 8.45 Auer kënnt Dir eis live op Radio Lëtzebuerg Är Meenung soen.

Spéitstens Enn der Woch wëll den Educatiounsministère matdeelen, wéi et no der Ouschtervakanz an der Schoul weider geet.

Wéi eng Erfarungen hutt dir bis ewell mat der "Schoul doheem" gemaach? Ob Elteren, Enseignant oder Schüler a Studenten, dir hutt dësen Donneschdeg de Moien d‘Wuert bei eis op der Antenn.

Wat leeft ärer Meenung no gutt, wou happert et a wéi fillt der iech encadréiert?

Sot eis är Meenung en Donneschdeg de Moien no 8 Auer live um Radio um 1330 oder elo scho via eise Site den rtl.lu oder eis Facebook-Säit.

LINK: De Livestream vum Radio