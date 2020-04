D'RTL-Ekipp huet perséinlech Messagë fir all déi Helden, déi Dag fir Dag fir eis all do sinn.

Bea Kneip

D'Bea Kneip seet Merci Claudia Kollwelter D'Claudia Kollwelter seet Merci Coryse Ludowicy D'Coryse Ludowicy seet Merci Dan Spogen Den Dan Spogen seet Merci Deborah Ceccacci D'Deborah Ceccacci seet Merci Gérard Floener De Gérard Floener seet Merci Gibbes Bertolo De Gibbes Bertolo seet Merci Jeff Spielmann De Jeff Spielmann seet Merci Marie Gales D'Marie Gales seet Merci Michèle Schons D'Michèle Schons seet Merci Michelle Reiter D'Michelle Reiter seet Merci Monica Camposeo D'Monica Camposeo seet Merci Raoul Roos De Raoul Roos seet Merci Rich Simon De Rich Simon seet Merci Tom Nols Den Tom Nols seet Merci Violetta Caldarelli D'Violetta Caldarelli seet Merci