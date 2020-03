Esou muncher Elteren, déi am Home office schaffen, kéinte grad méi ewéi ee Klon vu sech gebrauchen.

Besonnesch wa se schoulflichteg Kanner hunn, deenen een, nieft der regulärer Aarbecht, dem Menage an den Akeef, och eppes soll bäibréngen. Ma hei läit et virun allem um Léierpersonal, eng gesond Balance ze fannen.

Schoul doheem/Reportage Tim Morizet

Näischt ass méi wéi et war tëscht Léierpersonal, Schüler an Elteren. Zanter dem 16. Mäerz sinn d’Schoulen zou. De mënschleche Kontakt gëtt vermidden, ma d’Léieren an Übe soll weidergoen - am Noutfallmodus gewëssermoossen. Dat heescht duerch de Programm kommen an den Eltere gläichzäiteg, sou gutt et geet, ënner d’Äerm gräifen.

De Maxime Szturma, zanter 2 Joer Schoulmeeschter zu Dummeldeng, limitéiert säi Programm op 2 Stonnen den Dag, Hausaufgaben inclus. D’Kommunikatioun mat sengem Cycle 2.2 verleeft digital.

"Mir schaffen zum Beispill haaptsächlech mat Microsoft Teams. Hei hu mer eng Grupp, wou all d’Kanner dra sinn. Mir soen den Elteren dann ëmmer iwwer E-mail Bescheed, um wéi vill Auer d’Kanner mussen online sinn. D’Eltere kucken dann, ob si och do Zäit hunn."

Wat heiansdo fir Problemer suergt. 3 Mol d’Woch gëtt et eng Videokonferenz. E Groussdeel vun den Elteren hätten e puer Kanner. Limitéiert Zäit a Computer-Material géifen dofir suergen, datt heiansdo och ëmgeplangt muss ginn. Fir vill Kanner wier digital léieren Doheem awer och eng Chance.

"Ech menge fir e puer Schüler ass et e gutt Séckche méi relax, Doheem ze schaffen, well se wierklech eleng oder just mat Geschwëster an engem Zëmmer sinn. Puer Kanner brauche wierklech déi Rou. Ech gesinn net nëmmen Negatives un dëser Situatioun."

Un der Preparatioun vum Cours hätt sech an dësem Fall net vill geännert.

"Mir hunn ebe manner Zäit, wou mer mat de Kanner kënne verbréngen. Mä vum Programm hier kucke mer awer, esou no ewéi méiglech un deem ze bleiwen, wat mer souwisou an der Schoul gemaach hätten. Dat klappt bis elo och zimmlech gutt, well et den Ament och just fir kuerz Zäit esou ass."

Bis spéitstens e Freiden soll vum Educatiounsministère annoncéiert ginn, wéi e mat der Schoul no der Ouschtervakanz virugeet.